Италия

Бразилец ранее улетел в Бразилию из-за пандемии коронавируса.

Крайний полузащитник Ювентуса Дуглас Коста, как и многие его одноклубники, улетел из Италии по причине распространения пандемии коронавируса.

Футболист вернулся в Бразилию на период карантина в Ювентусе, который продлится до среды, 25 марта. Стоит отметить, что Коста в прямом эфире Instagram заявил, что не вернется в Турин в этом месяце.

"Я прилетел в Бразилию, чтобы увидеть свою дочь. Я возвращаюсь в Италию 3 апреля", — приводит слова Косты Calciomercato.

Ранее сообщалось, что Ювентус компенсирует стоимость билетов на матч против Интера, который перенесли из-за паузы в чемпионате Италии.

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