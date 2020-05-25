Италия

Туринский клуб впечатлен выступлениями англичанина за Дижон.

Нападающий туринского Ювентуса Стефи Мавидиди в августе 2019 года перешел на правах аренды в Дижон за игровой практикой, где своими выступлениями вызвал интерес у других клубов.

Как сообщает Tuttosport, 21-летний англичанин попал в сферу интересов ряда французских команд, включая Монпелье, которые планируют попытаться выкупить контракт футболиста на полноценной основе.

Однако, по информации источника, успешные выступления Мавидиди в Лиге 1 заставили Ювентус задуматься о целесообразности его продажи. "Старая синьора" может вернуть молодого форварда в Турин и предоставить шанс.

Напомним, Стефи Мавидиди перешел из лондонского Арсенала в Ювентус летом 2018 года. В текущем сезоне английский нападающий провел за Дижон 30 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.