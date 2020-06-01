Италия

Массимо Челлино пока что не собирается вести переговоры, но желающих много.

Президент Брешии Массимо Челлино очень доволен выступлениями Сандро Тонали, но пока что не спешит согласовывать его трансфер.

"Я влюбляюсь в некоторых игроков, и я бы никогда не хотел их продавать. Создание хорошей команды вокруг Тонали было моей мечтой. Но я понимаю, что у мальчика есть важные цели, семья, которая поддерживает его, особенно мать

Кто им интересовался? Президент ПСЖ хотел бы, чтобы он был в Париже, он написал мне сегодня. Но Тонали не хочет ехать во Францию. Он предпочитает Интер и Юве. Де Лаурентис предложил мне 40 миллионов евро, Фиорентина готова сделать все возможное, но его судьба более или менее решена.

До коронавируса Барселона предложила 65 миллионов евро плюс два очень интересных парня по 7,5 миллионов евро каждый, один из которых был защитником. Я думаю, что каталонцы получили ответ, который им не понравился. Я ни с кем не веду переговоры. Есть еще 12 игр, и мальчик должен сохранять спокойствие", — приводит слова Челлино Corriere dello Sport.

Напомним, что ранее Брешия определилась с ценником на талантливого полузащитника.