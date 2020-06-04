Италия

"Богиня" выкупила хорватского футболиста у Челси.

Аталанта воспользовалась правом выкупа полузащитника Марио Пашалича у Челси за 15 млн евро, сообщает журналист Николо Скира.

25-летний Пашалич перебрался в Аталанту из Челси летом 2018 года на правах аренды. В нынешнем сезоне он забил семь голов и сделал семь ассистов в 32 матчах за "богиню" во всех турнирах.

Также должен остаться в клубе и защитник Хосе Луис Паломино – несмотря на слухи об интересе Фенербахче и Бетиса, бергамаски не получали по нему предложений.

Аталанта на данный момент расположилась на четвертом месте в турнирной таблице, опережая Рому на три очка и имея игру в запасе. Впрочем, по словам главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини, бергамаски не столько оглядываются на римлян, сколько засматриваются на идущий третьим Интер – от миланцев Аталанта отстает на шесть пунктов.