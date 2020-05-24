Италия

Аргентинский защитник, похоже, останется в Бергамо.

Центральный защитник Аталанты Хосе Луис Паломино вряд ли покинет бергамский клуб в летнее межсезонье. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, Аталанта не намерена продавать 30-летнего аргентинца, а никаких предложений от Фенербахче и Бетиса по футболисту не поступало.

Что более интересно, журналист утверждает, что действующий контракт Паломино с бергамасками, истекавший предстоящим летом, был продлен прошлой зимой до 2023 года.

В текущем сезоне аргентинский центрбек провел за Аталанту 28 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.