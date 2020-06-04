Сербский хавбек пройдет медицинское обследование.
Сергей Милинкович-Савич, Getty Images
04 июня 2020, 14:47
Полузащитник Лацио Сергей Милинкович травмировался на тренировке и может оказаться в лазарете, сообщает портал Tuttomercato.
Сербский хавбек не смог завершить тренировку из-за проблем с коленом. В ближайшее время футболист пройдет медобследование, которое определит степень серьезности его травмы и сроки восстановления.
Существует риск, что 25-летний игрок может пропустить матч с Аталантой, который запланирован на 24 июня.
В текущем сезоне полузащитник провел 31 поединок в футболке "орлов", отличившись пятью голами и семью ассистами.
Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан хочет убедить Милинковича-Савича перейти в Реал.