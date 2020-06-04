Италия

Сербский хавбек пройдет медицинское обследование.

Полузащитник Лацио Сергей Милинкович травмировался на тренировке и может оказаться в лазарете, сообщает портал Tuttomercato.

Сербский хавбек не смог завершить тренировку из-за проблем с коленом. В ближайшее время футболист пройдет медобследование, которое определит степень серьезности его травмы и сроки восстановления.

Существует риск, что 25-летний игрок может пропустить матч с Аталантой, который запланирован на 24 июня.

В текущем сезоне полузащитник провел 31 поединок в футболке "орлов", отличившись пятью голами и семью ассистами.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан хочет убедить Милинковича-Савича перейти в Реал.