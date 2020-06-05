Италия

Итальянский хавбек, по всей видимости, определился со своим будущим.

Успешные выступления за Брешию вызвали к полузащитнику Сандро Тонали интерес со стороны многих европейских топ-клубов, однако сам футболист намерен присоединиться к Интеру. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство "нерадзурри" уже начало переговоры с Брешией о переходе 20-летнего итальянца. На данном этапе стороны согласовывают сумму трансфера.

В нынешнем сезоне Сандро Тонали провел 24 матча за Брешию, отметившись 1 голом и 5 результативными передачами.

Напомним, ранее президент Брешии Массимо Челлино подтвердил, что получал предложения по Тонали от Барселоны, ПСЖ, Наполи, Интера, Ювентуса и Фиорентины. Сообщалось, что итальянский хавбек обойдется будущему покупателю как минимум в 50 миллионов евро.