Италия

Известный скаут рассказал, сколько готовы платить клубы Серии А за топ-игроков украинской Премьер-лиги.

Украинский скаут Алекс Великих, работающий в Кальяри, рассказал, какие клубы итальянской Серии А следят за УПЛ и рассматривают варианты с подписанием футболистов из первенства Украины.

"Игроки из украинского чемпионата интересны итальянским клубам, но цены на этих футболистов очень большие. Конкретизировать очень сложно, потому что идут переговоры. Могу сказать, что Сампдория, Фиорентина, Рома — это активные игроки относительно украинских футболистов".

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Кроме того, Алекс Великих высказался о суммах, которые готовы платить итальянские клубы за топ-игроков украинской Премьер-лиги. Скаут навел в пример Тайсона из донецкого Шахтера и Виктора Цыганкова из киевского Динамо.

"Очень сложно сказать. Например, Тайсона Рома взяла бы бесплатно, поскольку трансфер они не потянут. Цыганкова, к слову, если бы за 14-15 миллионов продали — условный Лацио или Фиорентина взяли бы его. Но цена на Цыганкова не 13-15 миллионов, а гораздо выше", — заявил Великих в интервью ТК Футбол.

Напомним, ранее Алекс Великих признался, что бывший полузащитник львовских Карпат Хорхе Карраскаль близок к переходу в Фиорентину.