Италия

Тренер "орлов" поставил подпись под новым соглашением.

Симоне Индзаги подписал новый контракт с Лацио до лета 2023 года, сообщает Tuttomarcatoweb.

Текущее соглашение тренера с "орлами" подходит к концу в 2021 году. Индзаги работает в клубе с апреля 2016 года.

С того времени Симоне провел 184 поединка во главе Лацио, в среднем набирая 1,84 балла за игру.

В текущем же сезоне "орлы" стали настоящей сенсацией, уйдя на вынужденную паузу из-за карантина на втором месте, отставая на один пункт от Ювентуса.

Напомним, что руководство Лацио собиралось повысить заработную плату Симоне Индзаги.