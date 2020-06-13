Италия

"Россонери" близки к подписанию молодого француза.

Защитник Лиона Пьер Калулу может в ближайшее время стать игроком Милана, сообщает издание L’Équipe.

Итальянский клуб практически согласовал детали сотрудничества с молодым защитником и должен объявить о его подписании в ближайшее время. Француз присоединится к "россонери" на правах свободного агента.

В подписании 20-летнего игрока также была заинтересована Бавария.

В текущем сезоне Калулу провел 16 поединков в юношеской Лиге УЕФА, отличившись тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что Милан готов начать переговоры по нападающему Лиона Мемфису Депаю.