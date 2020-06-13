"Россонери" близки к подписанию молодого француза.
Пьер Калулу, L’Équipe
13 июня 2020, 13:25
Защитник Лиона Пьер Калулу может в ближайшее время стать игроком Милана, сообщает издание L’Équipe.
Итальянский клуб практически согласовал детали сотрудничества с молодым защитником и должен объявить о его подписании в ближайшее время. Француз присоединится к "россонери" на правах свободного агента.
В подписании 20-летнего игрока также была заинтересована Бавария.
В текущем сезоне Калулу провел 16 поединков в юношеской Лиге УЕФА, отличившись тремя ассистами.
Ранее сообщалось, что Милан готов начать переговоры по нападающему Лиона Мемфису Депаю.