Италия

Центральный защитник неаполитанцев прокомментировал поединок против Интера.

Калиду Кулибали считает, что Наполи здорово отреагировал на пропущенный гол, а также отметил влияние Гаттузо.

"Мы не ожидали, что Интер забьет так рано, но мы хорошо отреагировали и выдержали давление, чтобы заслужить наше место в финале.

Гаттузо вселил в нас уверенность, так как мы немного потеряли веру в себя, и он напомнил нам, что мы отличные игроки", — приводит слова Кулибали Rai Sport.

На Football.ua доступно видео полного матча Наполи — Интер.