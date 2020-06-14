Центральный защитник неаполитанцев прокомментировал поединок против Интера.
Калиду Кулибали, getty images
14 июня 2020, 09:59
Калиду Кулибали считает, что Наполи здорово отреагировал на пропущенный гол, а также отметил влияние Гаттузо.
"Мы не ожидали, что Интер забьет так рано, но мы хорошо отреагировали и выдержали давление, чтобы заслужить наше место в финале.
Гаттузо вселил в нас уверенность, так как мы немного потеряли веру в себя, и он напомнил нам, что мы отличные игроки", — приводит слова Кулибали Rai Sport.
На Football.ua доступно видео полного матча Наполи — Интер.