Италия

Португальский тренер рассказал о своих планах на будущее.

Паулу Фонсека сравнил Джастина Клюйверта с его отцом и выразил желание надолго задержаться в Роме.

"Отличия между Джастином и Партиком Клюйвертом? Они разные. Его отец был великим игроком, великим нападающим. У Джастина есть все, чтобы стать таким же хорошим, как он. Он — один из молодых игроков, на которого Рома рассчитывает в будущем.

Я очень счастлив в Роме. Я люблю клуб, люблю фанатов, люблю город. Я бы хотел остаться на долгие годы, это огромный клуб. Нелегко найти такую большую страсть, как у меня здесь", — передает слова Фонсеки Football Italia со ссылкой на Publico.pt.

Напомним, что ранее президент римлян выразил мнение о долгосрочном сотрудничестве с португальцем.