Италия

Полузащитник Ювентуса Аарон Рэмси приступил к тренировкам в общей группе.

Аарон Рэмси практически полностью восстановился и есть шанс, что валлийский полузащитник Ювентуса сыграет в финале Кубка Италии против Наполи — сообщает Football Italia.

Во время тренировки в понедельник, 15 июня, Рэмси работал в общей группе, хотя не все время, из чего можно сделать предположение, что к среде, 17 июня, он, возможно, будет готов играть.

Ранее многие итальянские СМИ сообщили, что Рэмси вместе с Джорджо Кьеллини и Гонсало Игуаином не смогут сыграть в финале Кубка Италии.

Финал Наполи — Ювентус состоится в среду, 17 июня, в 22:00 по киевскому времени на Стадио Олимпико в Риме.