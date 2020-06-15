Полузащитник Ювентуса Аарон Рэмси приступил к тренировкам в общей группе.
Аарон Рэмси, Getty Images
15 июня 2020, 21:13
Аарон Рэмси практически полностью восстановился и есть шанс, что валлийский полузащитник Ювентуса сыграет в финале Кубка Италии против Наполи — сообщает Football Italia.
Во время тренировки в понедельник, 15 июня, Рэмси работал в общей группе, хотя не все время, из чего можно сделать предположение, что к среде, 17 июня, он, возможно, будет готов играть.
Ранее многие итальянские СМИ сообщили, что Рэмси вместе с Джорджо Кьеллини и Гонсало Игуаином не смогут сыграть в финале Кубка Италии.
Финал Наполи — Ювентус состоится в среду, 17 июня, в 22:00 по киевскому времени на Стадио Олимпико в Риме.