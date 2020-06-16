Шведский нападающий скоро проведет еще один медицинский тест.
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16 июня 2020, 12:29
Восстановление Златана Ибрагимовича планируется к поединку против Ромы, сообщает Tuttomercatoweb.
Нападающий же надеется сыграть уже 22 июня против Лечче, но ожидается, что медицинский штаб этого не разрешит.
В текущем сезоне 38-летний игрок провел 10 поединков в футболке "россонери", отличившись четырьмя голами и одним ассистом.
Напомним, что в конце сезона Златан Ибрагимович может перебраться в Хаммарбю.