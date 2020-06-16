Италия

Шведский нападающий скоро проведет еще один медицинский тест.

Восстановление Златана Ибрагимовича планируется к поединку против Ромы, сообщает Tuttomercatoweb.

Нападающий же надеется сыграть уже 22 июня против Лечче, но ожидается, что медицинский штаб этого не разрешит.

В текущем сезоне 38-летний игрок провел 10 поединков в футболке "россонери", отличившись четырьмя голами и одним ассистом.

Напомним, что в конце сезона Златан Ибрагимович может перебраться в Хаммарбю.