Италия

Интер? Ювентус? Заграница? Сергей Шевченко — о вариантах будущего одного из главных талантов Серии А

Брешия, так оптимистично повысившаяся в классе, стоит на вылет, но едва ли в этом вина 20-летнего таланта. "Ласточек" подвели, скорее, неуместные тренерские перестановки – увы, президент Массимо Челлино никогда не отличался терпением. Плюс неудачное приглашение Марио Балотелли, обернувшееся горьким разочарованием и скандалом. Парадокс, но без СуперМарио команда хотя бы свела два матча вничью...

Несмотря на всё это, Тонали проводит неплохой сезон: 25 матчей в основе, лишь три пропущенные игры из-за травм и дисквалификаций. Пускай команда слаба, но регулярная практика в Серии А важна для становления футболиста – тут можно вспомнить Кассано, начинавшего в вылетающем Бари, но быстро вписавшегося в Рому.

Сандро за прошедший год заметно оброс мышцами и стал неуступчивее в борьбе. Это уже не вариация на тему Пирло, а игрок, обретающий уникальный стиль. Пока не звезда, но с потенциалом звезды: пять ассистов (лучший показатель в лиге среди игроков до 21 года), рейтинг ключевых передач на уровне Инсинье и Наингголана, чудо-гол со штрафного в ворота Дженоа. Сандро попутно дебютировал за сборную Италии: Манчини щедро давал ему игровое время в последних турах отбора на Евро.

Желающие заполучить Тонали выстраивались в очередь ещё пару лет назад, но ближайшее, открывающееся 1 сентября трансферное окно ждёт финальная стадия борьбы за один из самых интересных лотов. Если, например, Кьезу или Дзаньоло могут удержать их клубы, то Сандро точно уходит. Другой вопрос – куда?

Милан

Это было бы красиво. Тонали с детства переживает за Милан и наследует сразу двум легендарным "россонери" – Пирло и Гаттузо (по крайней мере, так убеждён сам Сандро; Корини, экс-тренер Брешии, сравнивал его с Де Росси). Миланцы тем временем затеяли очередную перестройку со ставкой на молодёжь. Если приход Рангника осуществится, и команда заиграет в присущем ему стиле, то в полузащиту идеально вписался бы мастер вертикальных передач – а именно это лучше всего умеет делать Тонали. Есть аргумент и для игрока: Сандро в Милане проще будет завоевать место в основе и через год точно поехать на Чемпионат Европы. Бинго, а не трансфер.

Увы, всё упирается в финансы. Закончился "китайский" период, когда Милан разбрасывался деньгами. Эллиот после серии трансферных неудач предпочитает вести себя скромнее, делая ставку на игроков стоимостью 20-30 млн евро. Брешия просит за Тонали 50 млн, и такое вложение – чрезмерный риск с миланской точки зрения. Остаются варианты с частичным обменом, но это лишь соломинка, позволяющая не до конца отбрасывать идею с переходом в Милан. Их земляки куда ближе к трансферу.

Интер

Здесь есть и возможности (в том числе больше подходящих игроков на обмен вроде Пинамонти либо Эспозито), и желание. Функционеры Интера Маротта и Аузилио признавали интерес клуба к Тонали, а пресса уверена, что речь идёт о долгосрочном контракте на пять лет. Есть и гармония стиля. При Антонио Конте "нерадзурри" впервые за много лет стали заметно итальянской командой, чего только стоит полузащита с Бареллой и Сенси. Почему бы не вписать туда ещё одного молодого игрока "скуадры адзурры"?

Имеются вопросы насчёт позиции. В Брешии Тонали, как правило, играл "реджисту", находясь перед линией обороны. В Интере эта роль надёжно занята Брозовичем, но умения Сандро позволяют использовать его в качестве "медзалы". По ходу этого сезона всё чаще бросались в глаза отличия от Пирло: передачи Тонали не столь ювелирны, зато он умеет тащить мяч вперёд за счёт дриблинга и работы корпусом. Такой игрок сможет успешно конкурировать с Сенси, особенно если учесть проблемы Стефано из-за травм. Как вариант, Тонали можно успешно вписать в схему 3-4-1-2, где он сыграет в связке с Брозовичем, а "единичкой" будет Эриксен, тогда и фирменные передачи из глубины будут востребованы. С другой стороны, в Интере и близко нет гарантированного места в основе.

Ювентус

Куда же без "старой синьоры"? Она обязана интересоваться молодым талантом хотя бы исходя из стремлений Интера, чтобы тому пришлось выложить больше денег. Есть, однако, и чисто игровой смысл. Полузащита Ювентуса вроде бы укомплектована с избытком, но при некоторых кадровых изменениях и для Тонали найдётся место. Речь об уходе Пьянича и переводе Бентанкура на место "реджисты". Тонали сможет либо конкурировать с уругвайцем, либо, опять-таки, занять позицию "медзалы", где не видно неприкасаемых: к примеру, Матюиди и Хедира староваты, а Рабьо также может покинуть команду. ДАже приход Артура не выглядит приговором, бразильцу ещё надо адаптироваться к Серии А.

Есть вопросы насчёт стиля игры. Тонали всё-таки в большей степени заточен на вертикальный футбол, но Сарри может адаптировать его к построениям Юве. Так, левый "медзала" у туринцев больше двигается и чаще подключается к атакам, взаимодействуя с Роналду и Алексом Сандро. Если Тонали откажется от "пирлообразных" забросов из глубины (здесь "бьянконери", вероятно, поставят на Бентанкура), то сможет быть полезен в новом качестве.

Другие клубы

Вариантов с прочими итальянскими командами немного – кто сейчас может конкурировать с Интером и Ювентусом? Разве что Наполи, и это было бы любопытно благодаря фактору Гаттузо, одного из кумиров юного Тонали, но неаполитанцы уже прилично укомплектовали среднюю линию и не готовы выкладывать десятки миллионов евро на импровизированном аукционе.

Чуть более реален интерес клубов из-за границы. За Тонали уже давно следят Барселона и вездесущий ПСЖ. Загвоздка в том, что как сам футболист, так и его агент считают, что лучше всего остаться в Италии и бороться за место в основе одной из местных топ-команд. Здесь уместно сравнение с Марко Верратти, другим талантливым полузащитником, который даже не успел дебютировать в Серии А, сразу из Пескары отправившись в Париж. Разница в том, что в 2012 году итальянский клубный футбол переживал кризис, и даже Ювентус тогда едва поднимал голову. Спустя восемь лет ситуация изменилась. Гранды Кальчо чувствуют себя куда увереннее и не позволят новому таланту из низов уехать в иностранный клуб.