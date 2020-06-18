Италия

Миланский клуб согласовал новый договор с хавбеком.

Полузащитник Марцело Брозович близок к подписанию нового соглашения с Интером, сообщает издание Tuttosport.

Хорватский хавбек согласовал новый контракт с миланским клубом до 2023 года и может его оформить в ближайшее время. Руководство клуба должно увеличить зарплату футболиста, а также исключить клаусулу в размере 60 млн евро из договора.

Действующий контракт Брозовича с Интером истекает в 2022 году.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 33 поединка в футболке "нерадзурри", отличившись тремя голами и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что нападающий Себастьяно Эспозито отказывается продлевать контракт с Интером.