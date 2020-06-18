Миланский клуб согласовал новый договор с хавбеком.
Марцело Брозович, Getty Images
18 июня 2020, 10:53
Полузащитник Марцело Брозович близок к подписанию нового соглашения с Интером, сообщает издание Tuttosport.
Хорватский хавбек согласовал новый контракт с миланским клубом до 2023 года и может его оформить в ближайшее время. Руководство клуба должно увеличить зарплату футболиста, а также исключить клаусулу в размере 60 млн евро из договора.
Действующий контракт Брозовича с Интером истекает в 2022 году.
В текущем сезоне 27-летний игрок провел 33 поединка в футболке "нерадзурри", отличившись тремя голами и пятью ассистами.
Ранее сообщалось, что нападающий Себастьяно Эспозито отказывается продлевать контракт с Интером.