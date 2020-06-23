Италия

Капитан Наполи Лоренцо Инсинье решил помочь фанату, пострадавшему из-за преданности клубу.

Лоренцо Инсинье подарил новый мопед болельщику Наполи, у которого украли старый во время празднования победы в Кубке Италии — сообщает Football Italia со ссылкой на Radio Marte.

После того, как Наполи в серии пенальти обыграл Ювентус и выиграл свой первый трофей с сезона-2014/15, на улицах Неаполя началось неистовое празднование, во время которого тифози позабыли обо всем на свете.

Этим не преминули воспользоваться воры, и среди пострадавших оказался некий Сальваторе, лишившийся своего мопеда, а одновременно и средства зарабатывать деньги, поскольку незадачливый фанат работал курьером в Uber Eats.

Однако благодаря узнавшему об этой беде Инсинье, у Сальваторе появился новый "железный конь".

Ранее сообщалось, что капитан Наполи расстался с Мино Райолой и нашел себе нового агента.