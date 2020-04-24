Италия

Легенданрный Зденек Земан поделился своим взглядом на современный итальянский футбол.

Бывший тренер Наполи и еще полутора десятков клубов Зденек Земан считает нападающего Лоренцо Инсинье последним символом верности клубу в Серии А.

"Для меня Лоренцо Инсинье является последним "живым" символом Наполи, – цитирует 72-летнего специалиста Corriere dello Sport. – Он неаполитанец, преданный клубу из своего родного города. Пожалуй, его можно сравнить только с Франческо Тотти из Ромы. Сейчас такой верности клубу уже не встретишь. Кроме того, Лоренцо, на мой взгляд, в данный момент лучший итальянский футболист в Серии А. Он из тех немногих, кто может решать судьбу матчей".

Земан проработал в Наполи с июля по ноябрь 2000 года, а кроме "партенопеев" тренировал Палермо (молодежную команду), Лучату, Фоджу, Парму, Мессину, Лацио, Рому, Фенербахче, Салернитану, Авеллино, Лечче, Брешию, Црвену Звезду, Пескару, Кальяри и Лугано.

Лоренцо Инсинье всю свою карьеру провел в Наполи (334 матча во всех турнирах, 86 голов), кроме сезонных аренд в Кавезе (10, 0), Фоджу (40, 26) и Пескару (38, 20).

Ранее сообщалось, что 28-летний форвард готов подписать новый контракт с Наполи до лета 2025 года.

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