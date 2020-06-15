Италия

Новым агентом Лоренцо Инсинье стал Винченцо Писакане.

Лоренцо Писакане из GEV Sports & Management сменил Мино Райолу в качестве агента капитана Наполи Лоренцо Инсинье — сообщает Tuttosport.

В отличие от Райолы, Писакане не может похвастаться обилием звездных клиентов. Из тех, чья рыночная стоимость превышает 1 миллион евро, помимо Инсинье, можно назвать лишь Данило Д'Амброзио (Интер, 10,5 миллиона), Дженнаро Тутино (Эмполи, 2), Луку Пальмиери (Пескара, 1,4) и Амато Чичирети (Эмполи, 1,2).

Ранее сообщалось, что Инсинье готов продлить контракт с Наполи до лета 2025 года.