Италия

Наставник римлян прокомментировал неудачу своей команды.

Главный тренер Лацио Симоне Индзаги поделился своим мнением о результате матча с Аталантой в 27-м туре Серии А.

"Это был наш первый матч за три с половиной месяца. Мы хорошо начали и повели в счете в два мяча, а также имели возможности забить третий мяч.

Очень печально, что мы позволили им совершить такой камбек. Особенно первый и третий голы, их можно было избежать. Наша команда не должна пропускать такие мячи.

Это был важный матч для нас, мы проиграли и поэтому сожалеем. Я просил команду выйти с должным настроем со старта и не могу жаловаться на это. Если бы мы забили третий гол, матч мог бы сложиться по-другому", – приводит слова Индзаги портал Football Italia.

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