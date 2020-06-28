Италия

Полузащитник "россонери" рассказал об амбициях Милана.

Франк Кессье считает, что Милан должен доказать всем, что готов сражаться с большими командами.

"Мы хотим показать, что мы сделали в обучении. Для нас это хорошая возможность доказать, что мы можем обыграть и крупные клубы.

Мы должны отдать все свои силы, чтобы, когда мы покинем поле после финального свистка, мы чувствовали себя удовлетворенными. Мы футболисты, поэтому все остальное нас не интересует, мы сосредоточены только на достижении результата", — приводит слова Кессье Football Italia со ссылкой на Milan TV.

Матч Милан — Рома начался в 18:15 по киевскому времени. Следите на Football.ua за развитием событий поединка.