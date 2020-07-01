Италия

Тренер Ромы Паулу Фонсека рассказал о том, какие задачи стоят перед его командой.

Накануне матча 29 тура чемпионата Италии против Удинезе Паулу Фонсека заявил, что Рома еще ничего не гарантировала себе в первенстве Серии А.

"Я считаю, что нам пока рано начинать строить планы на следующий сезон, – сказал тренер Ромы на предматчевой пресс-конференции. – Нынешний еще далеко не закончен, самое важное только начинается. Нам вполне по силам добиться большего, чем нам дает пятое место. У нас для этого есть и амбиции, и возможности".

"В данный момент главное — не зацикливаться на каких-то планах, надо просто готовиться к каждой следующей игре и выигрывать ее. И неважно, с кем предстоит играть: с Удинезе, как в нынешнем туре, или с Наполи в следующем. Цель одна: победить".

Матч Рома — Удинезе состоится в четверг, 2 июля, начало в 22:45 по киевскому времени.

После 28-ми туров Рома занимает пятое место, отставая от Аталанты и зоны Лиги чемпионов на 9 очков, и на столько же опережает занимающую восьмое место, не дающее право на еврокубки, Парму. Также Рома продолжает выступать в Лиге Европы, где после возобновления турнира встретится с Севильей.