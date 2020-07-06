Главный тренер "орлов" сосредоточен на выступлениях своей команды.
Симоне Индзаги, фото getty images
06 июля 2020, 22:59
Симоне Индзаги рассказал о реакции на поражение от Милана и мыслям о предстоящем матче против Лечче.
"Мы смотрим только на себя, независимо от результатов других. Мы проанализировали матч с Миланом в кратчайшие сроки. С Лечче будет тяжело.
Мы посмотрим, какие игроки будут лучше готовы к матчу. У нас все еще есть небольшая тренировка, которую я буду использовать, чтобы лучше понять их общее состояние.
Игра совсем не будет легкой. Лечче — команда, которая играет в хороший футбол, а Ливерани — отличный тренер и мой друг", — приводит слова Индзаги Football Italia со ссылкой на Lazio Style Radio.
Матч Лечче — Лацио состоится во вторник, 7-го июля, в 20:30 по киевскому времени.