Италия

Наставник поделился мнением о неудаче "орлов".

Главный тренер Лацио Симоне Индзаги прокомментировал поражение от Милана (0:3) в матче 30-го тура Серии А.

"Это поражение ухудшает наши шансы в турнирной таблице, но мы знали, что у нас будут трудности в этом матче. Нам не очень повезло, мы пропустили один гол после рикошета, и с пенальти, который практически отбил Стракоша.

У нас были два шанса, чтобы сравнять счет, но мы пропустили третий мяч. К сожалению, я не могу менять состав в данный момент. Поэтому играть четыре матча за две недели стало сложно.

Нам нужно смотреть вперед и готовиться к следующему матчу. Мы не намерены сдаваться", – приводит слова Индзаги портал Football Italia.

Предлагаем вашему вниманию также обзор матча Лацио – Милан.