"Нерадзурри" хотят подписать хавбека Милана.
Франк Кессье, Getty Images
07 июля 2020, 07:44
Полузащитник Милана Франк Кессье попал в сферу интересов Интера, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Главный тренер Интера Антонио Конте планирует летом укрепить среднюю линию и хочет видеть Кессье в своей команде. Миланский клуб предпринимал попытки подписать ивуарийца в январе и теперь готов сделать новое предложение.
Действующий контракт центрального полузащитника с Миланом рассчитан до июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что в подписании Кессье также заинтересованы Эвертон и Ньюкасл.
В текущем сезоне 23-летний игрок провел 30 поединков, отличившись одним голом и двумя ассистами.