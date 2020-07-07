Италия

"Нерадзурри" хотят подписать хавбека Милана.

Полузащитник Милана Франк Кессье попал в сферу интересов Интера, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Главный тренер Интера Антонио Конте планирует летом укрепить среднюю линию и хочет видеть Кессье в своей команде. Миланский клуб предпринимал попытки подписать ивуарийца в январе и теперь готов сделать новое предложение.

Действующий контракт центрального полузащитника с Миланом рассчитан до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что в подписании Кессье также заинтересованы Эвертон и Ньюкасл.

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 30 поединков, отличившись одним голом и двумя ассистами.