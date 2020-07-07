Италия

Интер намерен перехватить нападающего Лилля Виктора Осимхена у Наполи.

Форвард Лилля Виктор Осимхен попал в сферу интересов еще одного европейского гранда, Интера — утверждает Calciomercato.it.

Ранее сообщалось, что нигерийский нападающий, которого Лилль оценил в 80 миллионов евро, уже дал согласие на переход в Наполи, однако затем Виктор передумал, ожидая предложений от Арсенала или Манчестер Юнайтед.

21-летний нападающий национальной сборной Нигерии (9 матчей, 4 гола) выступал за Вольфсбург (14 матчей во всех турнирах, 0 голов), Шарлеруа (36, 20) и Лилль (38, 18).