Италия

Легендарный вратарь в будущем может возглавить Ювентус.

Футбольный агент Силвано Мартина, представляющий интересы возрастного голкипера Ювентуса Джанлуиджи Буффона, высказался о будущем своего клиента после завершения карьеры футболиста. Мартина уверен, что 42-летний Буффон сможет начать тренерскую деятельность и возглавить "старую синьору".

"Я считаю, что Буффон должен стать тренером. Он разбирается в футболе, понимает его, и у него есть опыт управления любой раздевалкой".

"Сможет ли он возглавить Ювентус? Я думаю, что да. Разница между ним и другими вратарями заключается в том, что он все упрощает. Это дар, который он получил от природы", — приводит слова агента Goal со ссылкой на Radio Kiss Kiss.

Напомним, ранее Джанлуиджи Буффон рассказал о том, до какого момента планирует выступать на профессиональном уровне. Легендарный итальянец уже установил рекорд по количеству матчей в Серии А.