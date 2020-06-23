Украина: Первая лига

Также отрицательным оказался тест одного из трех игроков, ранее сдавших положительный анализ.

В связи с обнаружением случаев заражения коронавирусом, Рух провел повторное тестирование игроков и сотрудников клуба, которое дало только отрицательные результаты — сообщил официальный сайт лидера Первой лиги.

Помимо того, что все тесты людей, ранее определенных, как здоровые, дали отрицательный результат, отрицательным оказался и повторный тест одного из трех футболистов, чьи анализы оказались положительными.

Таким образом, на данный момент в Рухе официально зараженными считаются два игрока и один сотрудник клуба.

Ранее сообщалось, что команда находится на самоизоляции, а матч Руха против Агробизнеса, изначально запланированный на 24 июня, перенесен на 7 июля.