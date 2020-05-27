До прояснения ситуации команда вновь переведена на режим индивидуальных тренировок.
Фото ФК Болонья
27 мая 2020, 18:25
Во время последней серии тестов на коронавирус один из образцов вызвал подозрение, что сдавший его сотрудник клуба заражен COVID-19 — сообщил официальный сайт "рособлу".
В целях предосторожности команда прекратила групповые тренировки и вернулась к индивидуальным занятиям.
Если при повторном тестировании заболевание сотрудника подтвердится, команда будет переведена в режим самоизоляции.
Ранее сообщалось, что дата возобновления Серии А станет известна в четверг, 28 мая.