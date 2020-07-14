Италия

Хавбек Аталанты высказался о ничьей в матче против Ювентуса, который состоялся 11 июля.

Аталанта сыграла вничью с Ювентусом в рамках 32-го тура итальянской Серии А, а автором второго гола в составе бергамасков стал полузащитник Руслан Малиновский. Благодаря этому украинец стал лучшим игроком матча, при этом он вышел на замену и отыграл всего 20 минут.

"Была тяжелая игра против хорошего соперника. Обидно упускать победу на последних минутах, потому что все было в наших руках и ногах. Мы хорошо оборонялись, держали мяч, атаковали. Но было бы приятнее, если этот гол принес победу в этом матче".

"Ажиотажа к своей персоне нет. Конечно, люди подходят на улице, здороваются в городе, когда гуляем с дочкой. Но сейчас, когда болельщиков нет на трибунах, хочется разделить эти моменты вместе с ними", — заявил Малиновской в программе Футбол NEWS.

Посмотреть видео гола Руслана Малиновского и дубль Криштиану Роналду вы можете в обзоре матча Ювентус — Аталанта на Football.ua.