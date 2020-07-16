Италия

Босниец забил 105-й гол в футболке римлян.

Нападающий Эдин Джеко стал лучшим бомбардиром в истории Ромы среди легионеров.

В матче 33-го тура Серии А Рома одержала победу над Вероной со счетом 2:1. Джеко забил гол в компенсированное к первому тайму время, который и стал победным для римлян. Этот гол стал 105-м для боснийского форварда в футболке римлян, что вывело его на первую строчку в рейтинге легионеров.

Джеко присоединился к Роме в 2016 году из Ман Сити. В этом сезоне 34-летний игрок провел 39 поединков в футболке "джаллоросси", забив 18 голов и совершив 10 ассистов.

Ранее сообщалось, что Джеко вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории Ромы.