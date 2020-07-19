Италия

"Россонери" забили уже 25 голов после перерыва.

В матче 34-го тура Серии А Милан одержал разгромную победу над Болоньей на своем поле со счетом 5:1.

В этом поединке "россонери" забили 25-й гол после возобновления сезона в чемпионате Италии. Ни одному другу клубу из Серии А не удалось забить за этот период больше, чем команда Стефано Пьоли.

На данный момент Милан занимает 6-ю строчку в турнирной таблице, набрав 56 пунктов.

Предлагаем вашему вниманию также обзор матча Милан – Болонья.