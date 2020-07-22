Италия

Тренера Ювентуса Маурицио Сарри не волнует, что его команда может стать чемпионом по итогам 35-го тура.

Накануне матча 35-го тура чемпионата Италии против Удинезе Маурицио Сарри заявил, что думает не о девятом подряд чемпионском титуле Ювентуса, а лишь о победе над "зебрятами".

"Да, мы знаем, что четыре очка гарантируют нам победу в чемпионате, цитирует Football Italia слова тренера Ювентуса на предматчевой пресс-конференции. – Но я предпочитаю рассматривать ситуацию не с математической, а со спортивной точки зрения. Нет смысла высчитывать, что будет, если мы выиграем а конкуренты выиграют, проиграют или сыграют вничью. Надо сосредоточиться на победе над Удинезе".

Ювентус опережает Аталанту, сыгравшую 35 манчей, на 6 очков, и, в случае победы, бергамаски смогут не более, чем сравняться с лидером по набранным очкам, но уступают по личным встречам.

Преимущество над Интером составляет 8 очков при равном количестве матчей. Если Ювентус выиграет в Удине, а Интер на сможет обыграть дома Фиорентину, то "старая синьора" досрочно станет чемпионом.

Матч Интер — Фиорентина состоится в среду, 22 июля (начало в 22:45 по киевскому времени), а поединок Удинезе — Ювентус пройдет в четверг, 23 июля (20:30).