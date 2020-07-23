Италия

Итальянец прокомментировал результат команды.

Главный тренер Интера Антонио Конте поделился своим мнением о ничьей с Фиорентиной (0:0) в 35-м туре Серии А.

"Я удовлетворен выступлением команды, мы заслуживали победить, но в конце мы рисковали проиграть. Фиорентина играла организовано и хорошо защищалась.

Мы пытаемся стать сильнее в психологическом плане, потому что наша цель – выиграть что-то важное. Игроки должны знать, что они могут и должны показывать лучшие результаты.

Каждый матч для нас является испытанием. Мы не только должны гарантировать место в Лиге чемпионов, но и бороться за победу. Мы не можем радоваться второму месту, для меня оно не имеет значения.

Лаутаро? Я не думаю, что различные слухи отвлекают его. Он еще молод и проводит первый сезон в качестве лидера, у него могут быть позитивные и негативные моменты", – приводит слова Конте сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

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