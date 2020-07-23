Италия

Тренер неаполитанцев дал комментарий после проигранного матча Парме.

Дженнаро Гаттузо на послематчевой пресс-конференции сетовал на работу судейской бригады и отсутствие профильного центрального нападающего.

"У нас было оправдание, потому что у нас не было подходящего нападающего на поле, и тот, кто играл там, жертвовал собой. Мы держим мяч, но наши соперники доставляют нам проблемы, когда бы они не перешли на нашу половину.

Арбитры? Вы все видели. Рефери может ошибиться. Конечно, нам не повезло с этим судьей. Он сделал то же самое в Лечче. Кулусевски упал сам! Кулибали дотронулся до него позже", — приводит слова Гаттузо Football Italia со ссылкой на DAZN.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Парма — Наполи.