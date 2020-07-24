Италия

Римский клуб выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Лацио добыл непростую победу над Кальяри в рамках 35-го тура итальянской Серии А и гарантировал себе попадание в групповой этап Лиги чемпионов впервые с 2007 года. Полузащитник римского клуба Сергей Милинкович-Савич поделился эмоциями от положительного результата и заявил, что не собирается менять клубную прописку в ближайшем будущем.

"Моя цель с первого дня заключалась в том, чтобы играть в Лиге чемпионов с Лацио, и теперь мы наконец-то достигли этого. Я счастлив. Мои мысли сосредоточены только на Лацио. У меня действует многолетний контракт, поэтому я остаюсь. Мой агент позаботится об остальном", — заявил Милинкович-Савич в интервью телеканалу Sky Sport Italia.

Напомним, ранее о попадании в Лигу чемпионов высказался главный тренер Лацио Симоне Индзаги. Смотрите видео голов и обзор матча Лацио — Кальяри на Football.ua.