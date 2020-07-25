Италия

В матче 36-го тура чемпионата Италии Брешия не удержала ничью.

Во встрече команд, которые уже ни на что не претендуют (Брешия вылетела из Серии А, а Парма уверенно закрепилась в середине турнирной таблицы), соперники сыграли в свое удовольствие.

Сказался более высокий класс гостей, которые сначала открыли счет, а потом, когда "ласточки" выровняли положение, Кулусевски отличным ударом принес победу "крестоносцам".

Стоит отметить, что в стартовый протокол Брешии было внесено лишь 16 футболистов. Удивляет, что хозяева не воспользовались возможностью проверить в ничего не значащем матче игроков из "примаверы"...

Брешия — Парма 1:2

Голы: Дессена, 62 — Дармиан, 59, Кулусевски, 81.

Брешия: Андреначчи — Семприни (Гецци, 88), Матею, Гастальделло (Папетти, 66), Мангравити — Змргал, Тонали, Дессена, Шпалек (Мартелла, 79) — Торрегросса, Айе.

Парма: Сепе — Лорини (Пеццелла, 69), Якопони (Бруну Алвеш, 69), Дермаку, Дармиан — Куцка (Силигарди, 58), Барилла — Кулусевски, Жервиньо (Инглезе, 76), Капрари (Спрокати, 69).

Предупреждения: Торрегросса, Дессена, Матею, Папетти.