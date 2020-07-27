Италия 27 июля 2020, 19:20 Роналду забил наибольшее количество голов без учета пенальти в Серии А в 2020 году Португальский нападающий взобрался на еще одну вершину. Криштиану Роналду, getty images 27 июля 2020, 19:20 Криштиану Роналду отметился наибольшим количеством голов без учета одиннадцатиметровых ударов, сообщает Opta. Количество голов без учета пенальти: Криштиану Роналду — 12 Анте Ребич — 11 Дуван Сапата — 11 Франческо Капуто — 9 Чиро Иммобиле — 9 Напомним, что также Роналду забил наибольшее количество голов после рестарта сезона. Люди Криштиану Роналду Команды Ювентус Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте