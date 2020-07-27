Криштиану Роналду отметился наибольшим количеством голов без учета одиннадцатиметровых ударов, сообщает Opta. 

Количество голов без учета пенальти:

Криштиану Роналду — 12

Анте Ребич — 11

Дуван Сапата — 11

Франческо Капуто — 9

Чиро Иммобиле — 9

Напомним, что также Роналду забил наибольшее количество голов после рестарта сезона.