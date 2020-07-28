Италия

Нападающего-ветерана уже ждут в Монце.

Форвард Вероны Джампаоло Паццини, контракт которого заканчивается 31 августа 2020 года, решил продолжить карьеру в другом клубе — сообщил официальный сайт "мастиффов".

Название нового клуба 35-летнего ветерана не сообщается, но итальянские СМИ уверены, что это будет Монца, получившая место в Серии В.

Бывший игрок национальной сборной Италии (25 матчей, 4 гола) выступал за Аталанту (56 матчей во всех турнирах, 15), Фиорентину (134, 33), Сампдорию (89, 48), Интер (60, 19), Милан (86, 24), Верону (133, 50) и Леванте (аренда, 9, 1).