Италия

Иван Юрич продолжит работу тренером Вероны.

Руководство Вероны и Иван Юрич подписали новое трехлетнее соглашение — сообщил официальный сайт "мастиффов".

Предусмотрено, что 44-летний хорват вместе со своим тренерским штабом будут работать с Вероной до 30 июня 2023 года.

Юрич принял Верону 14 июня 2019 года и под его руководством новичок Серии А до последнего времени претендовал на путевку в Лигу Европы, но после пятиматчевой безвыигрышной серии откатился на девятую позицию.

В 35-м туре Верона сыграет с Торино в Турине в среду, 22 июля (начало в 22:45 по киевскому времени).