Италия

Аргентинский нападающий проводит отличный сезон под руководством Антонио Конте.

Форвард Интера Лаутаро Мартинес в 37-м туре Серии А отметился голом в воротах Наполи (2:0). Это был уже 14-й гол аргентинца в текущем чемпионате.

Таким образом, Лаутаро установил свой новый рекорд результативности в рамках Лиги за один сезон. Ранее его максимумом были 13 голов за Расинг в кампании-2017/18.

Аргентинца длительное время связывали с Барселоной, однако каталонцам будет сложно провернуть сделку. Это обусловлено высокой ценой игрока и нежеланием Интера продавать. "Нерадзурри" намерены продлить контракт с Лаутаро.

В заключительном туре Серии А Интер сразится с Аталантой. На данный момент миланцы идут вторыми, опережая "богиню" на одно очко.