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Федерико Кьеза, фото getty images
30 июля 2020, 10:28
Фиорентина принимала на своем поле Болонью и добилась разгромной победы со счетом 4:0.
Федерико Кьеза отметился тремя забитыми голами, а "фиалки" легко набрали три балла.
Фиорентина — Болонья 4:0
Голы: Кьеза, 48, 54, 89, Миленкович, 74
Фиорентина: Терраччано (Бранколини, 85) — Миленкович, Песселья, Касерес — Венути (Лирола, 67), Пульгар, Кастровилли, Дальберт (Терзич, 84) — Кьеза, Геззал (Дункан, 55) — Кутроне (Куаме, 67)
Болонья: Скорупски — Мбайе, Корбо, Данило (Бонини, 84), Денсвил — Медель (Шутен, 63), Домингес (Сванберг, 63) — Орсолини (Джувара, 75), Сориано (Балдюрссон, 63), Сансоне — Барроу
Предупреждения: Геззаль, Дальберт — Корбо