Италия

Похоже, итальянцы не намерены продавать хорвата.

Крайний полузащитник Интера Иван Перишич, который текущий сезон проводит в аренде в Баварии, может получить шанс проявить себя в составе "нерадзурри", сообщает Джанлука ди Марцио.

По данным источника, главный тренер итальянцев Антонио Конте доволен формой хорватского футболиста, и готов использовать его в команде в грядущем сезоне.

Иван Перишич в этом сезоне провел 33 поединка, забив восемь голов и десять результативных передач.