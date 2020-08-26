Италия

Полузащитник Брешии Сандро Тонали стал причиной "миланского дерби".

Милан начал переговоры с руководством Брешии по поводу полузащитника Сандро Тонали — сообщает Sky Sport Italia.

Несмотря на то, что новый тренер Ювентуса Андреа Пирло хочет видеть в своей команде игрока, которого называют "новым Пирло", а Интер уже успел согласовать с Тонали условия контракта, Милан решил тоже попытать счастья.

Пока детали предложения "россонери" неизвестны, но источник уже отметил главное различие в позициях Брешии и Милана: "ласточки" настаивают на аренде с обязательством выкупа, а "дьяволы" хотели бы ограничиться арендой с правом выкупа.

20-летний игрок национальной сборной Италии (3 матча, 0 голов) всю свою профессиональную карьеру выступал в Брешии (89 матчей во всех турнирах, 6 голов).