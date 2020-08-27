Италия

Инициатором задержки является Интер.

Старт Серии А будет отложен, если клубы высшего итальянского дивизиона поддержат Интер — сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere della Sera TV.

Инициатором такого варианта развития событий является Интер, 21 августа проигравший в финале Лиги Европы Севилье. "Нерадзурри" считают нереальным достойно подготовиться к старту национального чемпионата, предварительно запланированного на 19 сентября.

Сообщается, что "змеи" не обращались к федерации футбола Италии и руководству Серии А с официальным запросом, а пока изучают мнение по этому поводу других клубов, среди которых есть сторонники более позднего старта.

Ранее старт сезона-2020/21 в Серии А планировался на 12 сентября, но был перенесен на неделю позже.

Окончательно календарь сезона-2020/21 должен быть оформлен 31 августа.