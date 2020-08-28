Италия

Сербский полузащитник может перебраться в Лигу 1.

Пари Сен-Жермен вновь вернулся к варианту с Сергеем Милинковичем-Савичем и предложил Лацио 60 миллионов евро, сообщает Corriere della Sera.

Источник утверждает, что римляне не примут такие условия, но готовы обсудить трансфер при более высокой стоимости.

В прошедшем сезоне Милинкович-Савич провел 43 поединка, в которых отметился восемью голами и восемью результативными передачами.

Напомним, что Лацио планирует выручить за сербского полузащитника порядка 100 миллионов евро.