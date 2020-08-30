Италия

"Адзурри" намерены заполучить французского хавбека.

Наполи нацелился на приобретение полузащитника Ромы Жордана Верету, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Партенопейцы намерены приобрести французского хавбека в это межсезонье и готовы начать переговоры с "волками". Руководство неаполитанского клуба рассматривает 27-летнего игрока в качестве замену Аллану, который переходит в Эвертон.

Также Наполи рассматривает возможность подписания полузащитников Дженгиза Ундера и Жереми Бога.

В минувшем сезоне Верету провел 43 поединка в футболке "джаллоросси", отличившись семью голами и одним ассистом.

Действующий контракт хавбека с римским клубом рассчитан до июня2024 года.