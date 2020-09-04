Защитник сборной Италии и Пармы Маттео Дармиан продолжит карьеру в Интере.
Маттео Дармиан, Getty Images
04 сентября 2020, 12:18
Руководство Интера и Пармы согласовали условия перехода Маттео Дармиана — сообщает Tuttomercatoweb.
По данным источника, трансфер 30-летнего защитника обойдется "нерадзурри" в 2 миллиона евро.
Дармиан провел 36 матчей (1 гол) за национальную сборную Италии и выступал за Милан (7 матчей во всех турнирах, 0 голов), Падову (аренда, 22, 1), Палермо (16, 0), Торино (151, 6), Манчестер Юнайтед (92, 1) и Парму (34, 1).