Главный тренер римлян рассказал о трансферных планах команды.
Паулу Фонсека, getty images
23 июля 2020, 01:58
Рома в рамках поединка 35-го тура чемпионата Италии отправилась в гости к СПАЛу и добилась победы со счетом 6:1.
Паулу Фонсека остался доволен игроками, которые вышли на замену, и отметил, что клуб не собирается продавать Дзаньоло и Пеллегрини.
"Это была важная победа. Игроки, которые вышли на замену, такие как Дзаньоло, Вильяр, Четин и Клюйверт, отлично выступили и работали на команду.
Мы не хотим продавать Дзаньоло и Пеллегрини. Они важные игроки для будущего цыган.
Николо — талант и отличный игрок для нас. Несправедливо оказывать давление на Дзаньоло и Пеллегрини. Мы должны вырастить Николо с балансом. У него большой талант", — приводит слова португальца ForzaRoma.
На Football.ua доступно видео голов и обзор матча СПАЛ — Рома.