Италия

Главный тренер римлян рассказал о трансферных планах команды.

Рома в рамках поединка 35-го тура чемпионата Италии отправилась в гости к СПАЛу и добилась победы со счетом 6:1.

Паулу Фонсека остался доволен игроками, которые вышли на замену, и отметил, что клуб не собирается продавать Дзаньоло и Пеллегрини.

"Это была важная победа. Игроки, которые вышли на замену, такие как Дзаньоло, Вильяр, Четин и Клюйверт, отлично выступили и работали на команду.

Мы не хотим продавать Дзаньоло и Пеллегрини. Они важные игроки для будущего цыган.

Николо — талант и отличный игрок для нас. Несправедливо оказывать давление на Дзаньоло и Пеллегрини. Мы должны вырастить Николо с балансом. У него большой талант", — приводит слова португальца ForzaRoma.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча СПАЛ — Рома.