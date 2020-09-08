Италия

Габриэле Дзаппа продолжит карьеру в Серии А, а Дамир Сетер будет играть дивизионом ниже.

Правый защитник Пескары Габриэле Дзаппа заключил пятилетний контракт с Кальяри, сообщил официальный сайт сардов. Сделка оформлена как аренда с обязательным выкупом.

21-летний защитник в прошлом сезоне начал выступать на взрослом уровне. В сумме он наиграл 26 матчей за Пескару в Серии В, в которых забил 5 голов.

В обратном направлении в годичную аренду отправился колумбийский форвард Дамир Сетер. В прошлом сезоне принадлежащий Кальяри игрок забил 2 гола в 26 матчах Серии В за Кьево.